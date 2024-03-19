Более 383 тыс. граждан России проголосовали за рубежом

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"Мы действительно сегодня, проделав большую, многодневную работу, многонедельную работу, завершаем комментарии на этот счет, и цифра – более 383 тысяч граждан России проголосовали за рубежом", – рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии радио "Комсомольская правда".

Она также отметила, что все данные уже переданы в Центризбирком, пишет Смотрим.

Голосование на выборах президента России проходило 15, 16 и 17 марта. Согласно информации ЦИК, Владимир Путин одержал победу, получив 87,28% голосов.