Благоустройство поселка «Юбилейный»: губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан

Значимость прямого диалога между государством и населением неоднократно подчеркивал Президент страны Владимир Путин. По его словам, регулярное общение с людьми – важнейший фактор повышения взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью.

Встреча прошла с участием руководителей профильных областных министерств, главы Волжского муниципального района Александра Шаркова и главы Самары Ивана Носкова.

С одним из вопросов к губернатору обратились жители коттеджного поселка «Юбилейный», который является неотъемлемой частью села Черноречье Волжского муниципального района. Они просили руководителя области помочь с решением вопроса ремонта подъездных путей и благоустройства данного населенного пункта.

На встрече было отмечено, что вся земля, включая подъездные пути, является частной собственностью, а договор о комплексном освоении территории отсутствует. По их словам, на сегодняшний день в коттеджном поселке постоянно проживает около 500 человек. Особую озабоченность вызывает полное отсутствие социальной инфраструктуры. Детям ежедневно приходится ездить в школу в Черноречье. Отдельного внимания заслуживает и содержание подъездных путей, которые в межсезонье приходят в неудовлетворительное состояние.

«В весенний и осенний периоды по дорогам невозможно проехать. Приходилось оставлять машины на трассе и идти пешком. Отсыпку дорог осуществляли собственными силами», – поделилась заявительница.

Глава Волжского муниципального района Александр Шарков проинформировал, что на территории поселка расположено более 1200 земельных участков и свыше 340 домовладений, зарегистрировано 133 человека.

«Проблема носит давний, накопившийся за десятилетия, характер. Ранее территория имела статус земель сельскохозяйственного назначения. В 2009 году он был изменен, – отметил Александр Шарков. – Мы ведем активную совместную работу с жителями. На сегодняшний день общими усилиями удалось открыть специальный школьный маршрут: появился автобус, который будет возить детей на учебу в Черноречье. На следующей неделе совместно с министерством градостроительной политики Самарской области планируем утвердить дорожную карту. Полная реализация всех запланированных работ рассчитана на пятилетний срок».

Вячеслав Федорищев напомнил, что муниципалитету было выделено 100 млн рублей из средств областного бюджета. Часть из них может быть направлена на решение острых проблем, в том числе на оперативные работы по отсыпке наиболее критических участков дорог.

По итогам приема Вячеслав Федорищев дал ряд конкретных поручений. В их числе – Александру Шаркову установить детскую и спортивную площадки в коттеджном поселке «Юбилейный», а также утвердить комплексную программу развития данной территории.

