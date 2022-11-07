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Алжир подал заявку на вступление в БРИКС, заявила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки, ее слова приводит издание "аш-Шурук", сообщает РИА Новости.

"Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС", — сказала дипломат.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в августе о готовности страны присоединиться к БРИКС, отметив, что для этого есть почти все условия.

Позже посол России в этой арабской стране Валерьян Шуваев заявил, что Москва не возражает против присоединения Алжира к организации.

Сейчас в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

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