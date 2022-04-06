7 апреля в Самаре состоится расширенное заседание областного оргкомитета «Победа»

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В четверг, 7 апреля в 12:30, в конференц-зале здания Правительства Самарской области состоится расширенное заседание областного оргкомитета «Победа» под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.



Центральной темой заседания станет подготовка к празднованию 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также будут подведены основные итоги патриотической работы по сохранению исторической памяти, которая велась в Самарской области в течение 2021 года.



В очном и онлайн-формате участие в мероприятии примут ветераны, Герои России, Герои Социалистического Труда, Почётные граждане, представители бизнес-сообщества, общественных организаций и других институтов гражданского общества, волонтёры Победы, члены Правительства региона, представители силовых ведомств, главы муниципалитетов.



Онлайн-трансляцию расширенного заседания областного оргкомитета «Победа» можно будет посмотреть

- на сайте Правительства Самарской области

- на сайте «Самарского областного вещательного агентства»

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