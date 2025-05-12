Я нашел ошибку
Главные новости:
Российским школьниками могут сократить летние каникулы до 45 дней
Российским школьникам предложили сократить летние каникулы до 45 дней
В Сызрани тушили горящий камыш и нашли тело человека
В Сызрани тушили горящий камыш и нашли тело человека
В школах Самары появились современные КПП
В школах Самары появились современные КПП
Школьникам Самарской области расскажут, кто создает технологии защиты в интернете
Школьникам Самарской области расскажут, кто создает технологии защиты в интернете
В Самаре 12 мая иномарка провалилась в асфальт
В Самаре 12 мая иномарка провалилась в асфальт
Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе
Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе
В Кинеле горел черновой дом на площади 100 квадратных метров
В Кинеле горел черновой дом на площади 100 квадратных метров
В Самаре приватизируют часть набережной
В Самаре приватизируют часть набережной
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.86
-0.1
EUR 92.14
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
Накануне Дня Победы во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия
В Самаре к 80-летию Победы запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Знание» выберет лучшего просветителя Самарской области

12 мая 2025 13:11
99
«Знание» выберет лучшего просветителя Самарской области

Общество «Знание» объявило о нововведениях в конкурсе на соискание главной просветительской награды страны Знание.Премия. Среди них региональные церемонии награждения, участие соотечественников за рубежом и сертификаты для каждого соискателя. Заявки на пятый сезон принимаются до сентября 2025 г. на сайте проекта.

В 2025 г. впервые пройдут региональные церемонии награждения Знание.Премия: в Самарской области определят лучшего просветителя и лучший просветительский проект года. Главный критерий — вклад в просветительскую деятельность региона. Победители получат наградные кубы Знание.Премия.

«С каждым годом на награду Знание.Премия претендует все больше широко известных просветителей и всероссийских проектов. Наряду с ними заявки подают талантливые люди на местах, чей вклад в развитие родного региона тоже должен быть отмечен. Поэтому мы учредили специальные региональные награды, которые возможно получить, даже не попав в федеральный шорт-лист. Могу с уверенностью сказать, что в юбилейный сезон проекта Знание.Премия мы наградим рекордное количество соискателей», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Федеральный шорт-лист будет сформирован Экспертным советом. Впервые в состав совета войдут представители всех 89 субъектов РФ: государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях. Лауреатов традиционно наградят на торжественной церемонии в Москве.

За награду теперь смогут побороться и граждане России, проживающие за рубежом. Наравне со своими соотечественниками они могут стать просветителями года в 15 сферах.

Впервые все соискатели, успешно заполнившие заявку, получат сертификаты об участии. Для этого им надо пройти техническую экспертизу, корректно описав охват, социальную значимость и уникальность своей просветительской деятельности.

Фото: Пресс-служба Российского общества «Знание»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе
12 мая 2025  13:35
Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе
54
В Самаре организована «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров
12 мая 2025  11:42
В Самаре организована «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров
149
В Самаре на Ленинградской увеличат количество вазонов и клумб
12 мая 2025  09:22
В Самаре на Ленинградской увеличат количество вазонов и клумб
141
В самарском парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня
11 мая 2025  13:47
В самарском парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня
397
В Самаре отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
10 мая 2025  11:41
В Самаре отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
609
Весь список