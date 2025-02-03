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Знание.Родители: как развивается просветительская работа с сообществом родителей по всей стране

3 февраля 2025 15:43
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В рамках проекта Знание.Родители с 14 по 17 февраля в Центре знаний «Машук» состоится образовательная смена «Родители со Знанием».

Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ активно вовлекает в просветительскую и воспитательную деятельность родителей из каждого региона России. Уже более 15 тысяч родителей стали участниками этого процесса. Для них создан конкурс поддержки инициатив школьных родительских комитетов, проводятся образовательные мероприятия и обучающие курсы.

В рамках проекта Знание.Родители с 14 по 17 февраля в Центре знаний «Машук» состоится образовательная смена «Родители со Знанием». Участниками станут родители, педагоги, советники по воспитанию и руководящий состав школ. На мероприятии пройдет заседание Всероссийского родительского комитета, в нем примут участие директор Российского детско-юношеский центра Александр Кудряшов, Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко, заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Оксана Ачкасова и другие спикеры. На смене также обсудят образовательный курс для педагогов по работе с родительским сообществом и презентуют проекты победителей конкурса инициатив родительских сообществ в 2024 году.

Так, в конце 2024 года более 5 тысяч родительских комитетов приняли участие в первом сезоне конкурса инициатив по развитию воспитательного пространства в школах. В этом году победители уже начали реализацию проектов.

«Родители и педагоги нашего региона продемонстрировали заинтересованность, творческий подход и сплоченность при подготовке заявок, всего от Самарской области было подано более 70 заявок на участие. После нескольких отборочных этапов в число победителей вышло три проекта в разных номинациях. Это проект «Память, устремленная в будущее» суходольской школы №2, получивший премию на создание школьного музея, и две работы из Самары: проект лицея «Технический» им. С.П. Королева удостоился премии на открытие 3D лаборатории, а школа № 122 имени В. Г. Дороднова получила приз на реализацию проекта «Клуб общения поколений «Единство», направленного на возрождение культурных и спортивных традиций» - прокомментировал итоги первого сезона конкурса министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

«Мы уверены, что родители — это ключевые партнеры в процессе воспитания и образования наших детей. Проект Знание.Родители стал важной платформой для обмена опытом, поддержки инициатив и создания новых возможностей для развития родительских сообществ по всей стране. Мы видим, как активное участие мам и пап меняет жизнь школ и учеников, открывая новые горизонты для талантов и достижений», – отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ ведет прием заявок на второй сезон конкурса инициатив родительских сообществ. В 2025 году планируется наградить в 4 раза больше родительских комитетов, на реализацию их инициатив выделят порядка 700 миллионов рублей. Заявку можно подать на сайте Знание.Родители до 11 марта 2025 года.

Повысить шансы на успех в конкурсе поможет новый онлайн-курс на платформе Знание.Академия — «Родительская инициатива: учимся создавать проекты». Курс поможет родителям создать конкурентоспособный проект: корректно формулировать цели и ожидаемые результаты, сформировать смету расходов, распределить ключевые роли в команде и привлечь ресурсы. Также все родители, желающие глубже понять свою роль в воспитании, развитии и поддержке детей могут присоединиться к онлайн-курсу «Родители и система воспитания: формируем будущее вместе» от Знание.Академия.

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

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