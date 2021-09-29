Знаменитый ресторатор Константин Ивлев посетил Губернский рынок Самары

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В Самару приехал знаменитый ресторатор Константин Ивлев, чтобы провести гастрономический ужин в одном из местных ресторанов. Он уже прошёлся по местному рынку, а вечером готовится удивлять горожан изысканными блюдами, пишет sova.info.

О том, что приехал в Самару, шеф-повар рассказал в своём Instagram-аккаунте. По традиции Константин Ивлев, посещая города России, обязательно заходит на местные рынки. Самаре не стала исключением – ресторатор посетил Губернский рынок и поделился своими двоякими впечатлениями. С одной стороны он отметил большой выбор качественных продуктов, с другой – завышенные цены, особенно на рыбу:

- Достаточно прелестная картинка, шикарный ассортимент, чистый и очень неплохой рынок. Но на рыбу цены, конечно, кусачие.

Сегодня вечером известный шеф проведёт гастрономический ужин в одном из самарских ресторанов. Гостям представят блюда в исполнении Ивлева и шеф-повара из Самары.

Фото: tlt.ru