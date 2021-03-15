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Значительно усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Самары

15 марта 2021 15:58
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За минувшую неделю составлено 20 протоколов.

С прошлой недели удвоили количество рейдовых проверок на маршрутах всех видов городского пассажирского транспорта, нарастив их количество до 12 ежедневно. Пропорционально больше стали выявлять и тех, кто не использует средства индивидуальной защиты от начала и до конца поездки.

Вместе с тем, под контролем продолжает находиться и дисциплина кондукторов и водителей, которые также обязаны выходить в рейсы в средствах защиты органов дыхания, и соблюдение регламента дезинфекции подвижного состава. Кроме того, перечень профилактических мероприятий пополнился вакцинацией от коронавируса.

«Во всех предприятиях и подразделениях транспортной отрасли подготовлены списки сотрудников, которые могут пройти вакцинацию – это персонал, у которого результаты анализов ранее показали отсутствие антител к данному вирусу. Все списки в установленном порядке были переданы в районные администрации, а затем направлены в медицинские учреждения. По мере поступления вакцины туда приглашаются на прививку группы, как правило, до 5 человек. Все – в добровольном порядке. Среди водителей и кондукторов, постоянно контактирующих с большим количеством пассажиров, больше всего желающих сформировать свой иммунитет. Стараемся организовать посещение прививочных кабинетов так, чтобы в это время по графику у сотрудников не было рабочей смены. Также в трудовых коллективах разъясняем, что пройти вакцинацию можно как централизованно – от предприятия, так и самостоятельно – в поликлинике по месту жительства», - рассказал замруководителя Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

«Сотрудники автопредприятия, занимающегося перевозками по муниципальным маршрутам, тоже охвачены прививочной кампанией. При этом мы всем напоминаем, что вакцинация не освобождает ни экипажи, ни пассажиров от ношения масок во время рейса. Каждое утро начинается с того, что персонал, которому необходимо выходить на линию, обеспечивается средствами индивидуальной защиты. Непрерывно у нас работает «горячая линия», телефоны которой размещены во всем подвижном составе. Активные пассажиры сообщают нам о том, что на том или ином маршруте сотрудники нарушают требование о масочном режиме - выявляем до пяти человек в неделю. Такие случаи мы стараемся оперативно пресекать, а решение о наказании принимается после смены», - отметила пресс-секретарь компании «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.

Аналогичная работа проводится всеми перевозчикам. В частности, сегодня утром в одном из трамваев, следовавших по улице Галактионовской, участники рейда «поставили на место» недисциплинированного кондуктора – сотрудница посчитала возможным прикрываться высоким воротом свитера и только после замечаний контрольно-ревизионной бригады надела защитную маску. Теперь женщина получит, как минимум, дисциплинарное взыскание.

В районе сквера им. Высоцкого из автобуса высадили пассажира, который намеревался продолжить поездку, не имея при этом маски. Попутчикам пришлось ждать, пока сотрудники правоохранительных органов выведут нарушителя, чтобы не задерживать движение автобуса по маршруту. В итоге мужчину, который начал скандалить, доставили в полицейский отдел для установления личности – это необходимо для протоколирования нарушения. В дальнейшем материал направят в суд.

Каждому нарушителю грозят штрафные санкции: до 30 тысяч рублей, если правонарушение совершено впервые; до 50 тысяч рублей, если аналогичное правонарушение зафиксировано повторно.

Мониторинг в общественном транспорте на предмет исполнения мер по снижению рисков инфицирования будет продолжаться до особых распоряжений штаба по борьбе с коронавирусом.

Вакцинация от COVID-19 осуществляется добровольно, бесплатно.

Перед прививкой необходимо проконсультироваться с врачом: имеются противопоказания.

Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг или по телефону «горячей линии»: 122, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

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Комментарии

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