Злостному нарушителю ПДД из Самары определено наказание в виде обязательных работ сроком 120 часов

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Инспекторы ДПС Самары на улице Чекистов остановили иномарку. За рулем транспортного средства находился житель Самары.

Сотрудники Госавтоинспекции при общении с водителем выявили у него признаки алкогольного опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он ответил отказом.

После чего водитель был доставлен в отдел полиции, а автомобиль помещен на специализированную стоянку. На момент проверки мужчина был без водительского удостоверения, как установили сотрудники полиции, годом ранее судья назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь преступил закон, сев за руль принадлежащего ему автомобиля.

Возбужденное уголовное дело было расследовано и направлено в суд.

Кировский районный суд Самары вынес фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде обязательных работ сроком 120 часов. Кроме того, преступник лишен права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс=служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО