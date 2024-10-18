«ЗИМ Галерея» в Самаре переехала на новое место

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«ЗИМ Галерея» откроется в новом историческом пространстве. Культурный центр заработает в здании бывшего завода имени Масленникова. В советские годы там располагался цех №155.

Ранее галерея размещалась в ЖК «Галактика». В августе культурное пространство временно закрыли. На новом месте первая выставка откроется в октябре. Ее посвятят архитектурному искусству авангарда, конструктивизма и модернизма.

Тема экспозиции связана с концепцией одноименного ЖК “ЗИМ Галерея” - в его составе строят первый в городе галерейный дом. Архитекторы разработали проект, вдохновившись известным памятником конструктивизму – «Домом Наркомфина» в Москве, пишет 63.ру.

До переезда галереи в здании бывшего цеха располагался фитнес-клуб «Спортзавод». Сейчас здесь идут ремонтные и реставрационные работы. Фасад здания, открытого в 1980 году, сохранил первоначальный облик, но помещение неоднократно меняло функцию. Девелопер «Альянс-Менеджмент», решил вернуть локации аутентичность. Как выяснилось, офисный подвесной потолок скрывал лепнину ручной работы, а под кафелем и ковролином находилось историческое мраморное покрытие. Отделку восстановили специалисты культурного центра «ЗИМ Галерея».