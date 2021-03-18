"Живая классика": в Самаре состоится телемост между талантливыми школьниками города и подростками из Австрии

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21 марта в 12:30-13:30 в Самарской областной детской библиотеке (ул. Невская, 8) состоится телемост между талантливыми школьниками из Самары и подростками из Австрии.

"Живая классика" решила объединить ребят из разных стран, расширить их возможности. Теперь познакомиться с конкурсантами, которые живут в разных частях земного шара, станет проще. "Живая классика" запускает серию международных телемостов для чтецов конкурса из разных регионов России и школьниками из других стран. Участники – подростки 10-17 лет.

Школьникам из Самары представится уникальная возможность узнать, как живут их сверстники за рубежом, что их волнует, к чему они стремятся, какие книги они выбирают. Подростки обсудят разницу в образовании, поделятся, как учат в школах Самары и Австрии.

Чтобы школьникам было проще проникнуться самобытной культурой двух стран, подростки сняли и смонтировали фильм о себе и городе, где они родились и выросли.

Возможно, этот телемост станет началом большой дружбы между подростками из Самары и Австрии. Ребята приготовили подарки друг другу – открытки с добрыми пожеланиями, сообщает пресс-служба конкурса юных чтецов "Живая классика".

Фото: пресс-служба конкурса "Живая классика"