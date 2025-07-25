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Жителям Самарской области начали отключать газ

25 июля 2025 13:13
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Жителям Самарской области начали отключать газ

Часть жителей Самарской области попала под санкции газовиков. Граждан начали отключать от «голубого топлива», пишет 63.ру.

Причиной таких мер стало отсутствие договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО). Ведь только при его наличии в дома поставляют газ.

«250 потребителей в Жигулевске не перезаключили договоры на ТО, им дважды направили уведомления. Для 120 собственников домовладений срок устранения нарушения истек, что является основанием для приостановки подачи газа», — сообщили в «Газпром газораспределение Самара».

Отключения проводят во время рейдов. О принятых мерах уведомляют полицию и ГЖИ. Возобновляют подачу газа только после устранения нарушения. При этом за работу и по отключению, и по повторному подключению газа за потребителя взимают плату.

«Собственникам, допустившим нарушения, разъясняем требования законодательства и предлагаем на месте заключить договор на ТО ВДГО. В случае неоднократного отказа вынуждены идти на крайние меры. Отключения уже провели в Ставропольском районе и Жигулевске», — рассказал главный специалист по ВДГО «Газпром газораспределение Самара» Дмитрий Липатов.

В сентябре 2023 года в Самарской области, как и по всей стране, вступил в силу закон, который изменил правила обслуживания газового оборудования. Теперь этим имеет право заниматься только та организация, которая поставляет голубое топливо.

Власти говорят, что реформа продиктована прежде всего соображениями безопасности. Эта мера призвана навести порядок в сфере обслуживания газового оборудования, что в перспективе должно уменьшить количество взрывов и смертей от отравления газом.

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