Жителям губернии волонтёры раздадут более 90 000 Георгиевских ленточек

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Сегодня в Самарской области запустилась традиционная акция «Георгиевская ленточка». В честь Дня Победы волонтёры будут раздавать жителям губернии Георгиевские ленты, рассказывать историю и правила закрепления символа на одежде – с левой стороны, ближе к сердцу в знак уважения и сопричастности к историческим событиям нашей страны.



Не следует носить символ на теле ниже локтя, на аксессуарах, животных и прикреплять снаружи автомобилей!



Акция пройдёт по всей стране и продлится вплоть до 9 мая, чтобы каждый гражданин России смог получить к празднику ленту – символ Победы.



Георгиевская ленточка напоминает о подвиге, совершенном нашими предками ради Победы над фашизмом и освобождения Родины. Это знак уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и погибшим на поле боя, поэтому носить ее нужно достойно.



Получить Георгиевскую ленту можно будет во всех муниципальных образованиях региона.

На сайте георгиевскаяленточка.рф вы найдёте адреса.





Фото: департамент по делам молодёжи минобрнауки СО