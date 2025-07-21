Жители Сызрани могут приобретать бесплатные билеты на «Поезд Победы»

167

В понедельник, 21 июля, жителям Сызрани – Города трудовой доблести – доступна регистрация на «Поезд Победы». Это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде, который состоит из 10 тематических вагонов. В каждом вагоне поезда-музея – уникальная история времен Великой Отечественной войны, в которой переплетены драматические события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей.

Чтобы получить бесплатный билет на «Поезд Победы», необходимо пройти регистрацию на сайте проекта https://poyezd-pobedy.ru . Каждый рассчитан на двух человек. Такой «талон» нужно будет предъявить проверяющим «Волонтерам Победы» при входе в железнодорожный состав.

Каждый пригласительный билет – именной и содержит фамилию, имя и отчество посетителя. Если билет приобретается для знакомых, нужно указать их персональные данные индивидуально. Не нужно регистрировать все билеты на одно имя. Сразу после регистрации на указанную электронную почту придет пригласительный билет.

Важно не опаздывать и планировать прибытие на вокзал с небольшим запасом по времени. Все зарегистрированные посетители выставки будут формироваться по группам – по 12-15 человек. Вход в поезд – с пятиминутным интервалом. В день состав может принять не более 1,5 тысяч человек.

Посетить «Поезд Победы» можно будет уже завтра, 22 июля. Состав прибудет на первую платформу железнодорожного вокзала Сызрани. Двери вагонов для первой группы посетителей откроются в 10 утра, а закроются в 19 часов. Важно помнить, что последняя экскурсионная группа сможет ознакомиться с экспозицией в 18:20.

В соответствии с Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» выставка имеет возрастные ограничения 12+. Дети от 12 лет могут самостоятельно посетить экспозицию без сопровождения родителей. Дети от 6 до 11 лет могут посетить Поезд Победы только в сопровождении родителей или законных представителей. Дети младше 6 лет даже в сопровождении родителей не могут посещать экспозицию.

Сызрань была выбрана для остановки состава не случайно. Напомним, в годы Великой Отечественной войны в город были эвакуированы 11 крупных предприятий. Выпуск продукции налажен в рекордные сроки – уже в начале декабря, в разгар битвы за Москву, сызранцы отправили фронту партию боеприпасов – 35 тысяч мин. Ключевую роль в снабжении фронта горючим сыграла сызранская нефтянка. 22 июля 1942 года первые цистерны с бензином, произведенным в Сызрани, были направлены на Сталинградский фронт. За доблестный труд в годы войны государственных наград удостоены более 17 тысяч сызранцев. Именно поэтому Президент России Владимир Путин принял решение о присвоении Сызрани почетного звания – Город трудовой доблести.

Окунуться в значимые страницы истории нашей великой страны смогут жители и гости областной столицы. В Самаре «Поезд Победы» сделает остановку на 2 дня – 23 и 24 июля. Все желающие смогут приобрести бесплатные билеты за сутки до прибытия состава в город.

Важно отметить, что организаторами предусмотрена возможность экскурсии в режиме онлайн с помощью 3D-тура на сайте проекта https://poyezd-pobedy.ru/tur.