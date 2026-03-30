Жители Самары собрали новый гуманитарный груз для бойцов СВО

Из Самары в зону проведения специальной военной операции отправился новый гуманитарный груз. В посылке строительные материалы и оборудование, генераторы, газовые баллоны, ОСБ-плиты, а также носилки, лопаты, рации, термоодеяла, маскировочные и рыболовные сети, медикаменты и продукты длительного хранения.

«Благодарю всех самарцев, принимающих участие в сборе посылок нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции. При формировании каждой партии гумпомощи учитываем запросы и потребности командиров частей, самарских бойцов, с которыми наладили связь через ветеранов СВО. Особое внимание уделяем доставке личных посылок от родных и близких: каждая весточка из дома, каждая вещь, отправленная с любовью, имеет значение. Так наши ребята чувствуют, что за их спиной надежный тыл — целый город, который их поддерживает, верит в них и ждёт домой»,– сказал глава города Самары Иван Носков.