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Жители Самары примут участие в первой федеральной распродаже частных вещей на Авито

24 июня 2024 13:00
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Жители Самары примут участие в первой федеральной распродаже частных вещей на Авито

С 24 июня по 7 июля на Авито пройдет всероссийская распродажа от частных продавцов с высоким рейтингом. Команда сервиса пригласила к участию пользователей, кто продает товары в категориях «Одежда, обувь и аксессуары», «Электроника», «Запчасти» и «Для дома и дачи» и имеет рейтинг выше 4,5 баллов на Авито. Объявления, участвующие в распродаже, получат до 35% больше внимания от многомиллионной аудитории Авито, а все желающие смогут в течение двух недель купить товары из четырех категорий со скидками до 80%.

Распродажа получила название «Хватамба». Авито проследит, чтобы в «Хватамбу» попали товары только с честными скидками. Алгоритм, созданный разработчиками платформы, изучает стратегию поведения продавца на Авито до момента старта распродажи и после. Если система определит, что стоимость вещей повысили до распродажи, то не покажет такие объявления пользователям. Таким образом исключаются товары, цена которых была увеличена с момента анонса до окончания промо — так могли бы сделать некоторые продавцы, чтобы компенсировать себе размер скидки, при этом привлекая покупателя «выгодным» предложением. Кроме того, алгоритм следит, чтобы цена, от которой дается дисконт, не превышала среднюю за месяц.

«”Хватамба” станет первой в истории компании распродажей федерального масштаба, созданной специально для частных продавцов и покупателей, где можно найти скидки людям от людей. Мы рассчитываем, что наличие товаров с рук, да еще и со скидкой до 80%, позволит нашим пользователям найти по-настоящему выгодные предложения. Для нас самое важное в течение этого времени следить за тем, чтобы распродажа оставалась честной, и наши пользователи не сталкивались с повышением ценников накануне объявления дисконта, как это иногда бывает на распродажах. Кроме того, на платформе есть механизмы для проведения безопасных сделок с помощью Авито Доставки — средства “замораживаются” на счете до момента получения и проверки товара покупателем, а география покупок в рамках страны может быть неограниченной», — комментирует Никита Шашкевич, руководитель категории Lifestyle в Авито.

В преддверии распродажи специалисты Авито также провели специальный опрос. Оказалось, что одежда — одна из самых популярных категорий, которую жители Самары покупают с дисконтом. 82% респондентов покупает именно одежду на распродажах, еще 68% — обувь. Мебель со скидками целенаправленно ищут 26%, выгодные предложения по запчастям подбирают 18% пользователей из Самары.  

Минимальная скидка товаров-участников распродажи зависит от стоимости товара, дисконт начинается от 5%. Максимальная скидка может составлять 80%, итоговый размер определяет сам продавец. Он же выбирает, какие именно товары будут на распродаже.

Частные продавцы получат дополнительное продвижение продаваемого ассортимента на внутренних и внешних площадках: Авито запустит федеральную рекламу на ТВ, в интернете и на многомиллионную аудиторию самой платформы.

Распродажа доступна всем пользователям Авито и продлится до 7 июля 2024 года включительно.

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