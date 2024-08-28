Жители Самары чаще всего заказывают косметику, одежду и автозапчасти

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Международный логистический оператор СДЭК составил рейтинг самых заказываемых товаров в Самаре. В топе оказались косметика и товары личной гигиены, одежда и автозапчасти.

Самый высокий спрос на косметику и средства личной гигиены наблюдался в январе – в первый месяц года самарчане оформили более 8,9 тыс. заказов в данной категории, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Повышенный спрос на косметику также фиксировался в периоды гендерных праздников – в феврале и марте – 4 тыс. и 6,9 тыс. посылок соответственно.

Наивысший спрос на товары в категории "одежда" наблюдался в марте – курьеры СДЭК доставили самарчанам свыше 4,6 тыс. посылок с обновками. Примечательно, по сравнению с прошлым мартом спрос в этой категории увеличился в 1,6 раз. Наименьший спрос наблюдался в июне – 2,6 тыс. заказов, что на 5% меньше, чем годом ранее.

Третью строчку рейтинга занимают автозапчасти. Ежемесячно жители Самары получали от 1,1 тыс. (в январе) до 1,6 тыс. (в апреле) посылок с товарами в категории “автозапчасти”.

Также в рейтинге оказались парфюмерные товары и текстильные изделия, которые были наиболее востребованы в периоды гендерных праздников – в феврале и марте.

“Сегодня электронная коммерция (e-com) является наиболее динамично развивающимся сегментом рынка. И главным драйвером этого рынка, разумеется, являются маркетплейсы. Поэтому СДЭК активно увеличивает объем поставок на маркетплейсы, которые обеспечивают более 80% всех онлайн-продаж в секторе B2C. Мы помогаем нашим клиентам и партнерам развиваться динамичнее, открывая новые услуги и направления. Мы расширяем список доступных для доставки складов на универсальных маркетплейсах, таких как Wildberries и Ozon, и на специализированных платформах, например, ВсеИнструменты, Золотое Яблоко и Lamoda.”, – Серый Павел, региональный директор СДЭК.