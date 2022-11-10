Жители Самарской области сами решают, какие села и деревни подключать к Интернету в первую очередь

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В настоящее время воспользоваться услугами широкополосного доступа к сети Интернет имеют возможность 99,24% населения региона (3 191 063 человека), проживающих в 99,25% домохозяйств губернии, по данным департамента информационных технологий и связи Самарской области.



В регионе продолжается реализация проекта «Устранение цифрового неравенства». Это один из приоритетных проектов Минцифры, который к 2030 году позволит провести интернет во все населенные пункты, где живет от 100 до 500 человек. В этих небольших селах и деревнях появится возможность пользоваться современной мобильной связью и скоростным мобильным интернетом стандарта LTE.

В этом году россияне смогут выбрать 1 800 населенных пунктов, где интернет и мобильная связь появятся в 2023 году. Для каждого региона определено плановое количество населенных пунктов.

«В 2023 году в Самарской области начнется третий этап реализации проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», - говорит руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. - Высокоскоростным мобильным интернетом 4G в следующем году будут обеспечены 19 населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек. Жители региона сами решат, какие села и деревни подключать к интернету в приоритетном порядке».

Чтобы определить, где нужно создать необходимую инфраструктуру в первую очередь, на портале «Госуслуги» проходит онлайн-голосование (https://www.gosuslugi.ru/inet). Так голосовать можно только за населённые пункты, располагающиеся в пределах Самарской области, в котором у голосующего оформлена постоянная регистрация по месту жительства.

Если нет доступа к Интернету, проголосовать можно по почте. От одного села жители могут направить одно общее письмо. В прошлом году в адрес Минцифры РФ по почте пришло более 85 тысяч голосов со всей страны. По почте письма будут принимать до 26 ноября (включительно).



К 2021 году в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» в Самарской области в 212 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек установлены средства коллективного доступа к сети Интернет для оказания универсальных услуг связи. Они были подключены с использованием волоконно-оптических линий связи

и обеспечивают возможность передачи данных на пользовательское оборудование по технологии Wi-Fi.

Также на территории Самарской области в 2021 году в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» в 75 населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек осуществлена установка базовых станций подвижной радиотелефонной связи (базовая станция ПРТС), обеспечивающих покрытие мобильной связью стандартов 2G/4G.

В 2022 году базовые станции ПРТС установят в 21 населенном пункте Самарской области.

Кроме этого, в 10 населенных пунктах с численностью не более 1000 человек, в которых наблюдаются проблемы с мобильной связью и отсутствует доступ к сети Интернет, установили базовые станции ПРТС.

