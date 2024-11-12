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Жители Самарской области предпочитают слушать рок и хип-хоп

12 ноября 2024 13:38
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Жители Самарской области предпочитают слушать рок и хип-хоп

МТС Медиа, входящая в цифровую экосистему МТС, совместно с агентством ONSIDE исследовала музыкальные предпочтения жителей регионов России. Аналитика показала, что в Самарской области чаще всего жители предпочитают слушать рок-музыку, хип-хоп и поп-направления. Также набирает популярность инди-музыка в сочетании с элементами этно и рок-музыки.

В Самарской области исторически наиболее активно рок-сообщество, а основной запрос аудитории – кавер-группы и творчество музыкантов в хардкор-рок стиле. Также в регионе наблюдается высокий интерес к хип-хопу и поп-музыке, что связано с популярностью коротких видеороликов в социальных сетях. По оценкам аналитиков, проводивших исследование, одна из главных особенностей региона – наличие интересных музыкальных коллективов, добившихся успеха на локальном уровне, но при этом оставшихся в регионе. К таким примерам отнесена группа VLNY, которая исполняет музыку в жанрах бедрум-поп, электро-поп и поп-рок и формирует вокруг себя в регионе развитие поп-сцены. К числу ярких представителей набирающего популярность жанра инди-музыки с элементами этно и рок-музыки эксперты отнесли тольяттинскую группу «Золотые зубы».

При этом аналитики отмечают, что в Самарской области не так много локальных площадок для выступлений и музыкальных фестивалей, где местные артисты могли бы себя позиционировать. Проведение таких фестивалей – современный региональный тренд, который ориентирован на поддержку локальных артистов.

Как отмечает гендиректор "МТС Медиа" Софья Митрофанова, один из актуальных трендов - децентрализация музыкальной сцены: она перемещается из Москвы и Петербурга в регионы, все большую популярность получают песни на национальных языках.

В исследовании также были определены характерные черты каждого региона, особенность местных концертных площадок и потенциал локальных музыкантов, а также общие тенденции. При этом карта музыкальных предпочтений в России отличается от региона к региону. Например, как отмечают аналитики, проводившие исследование, аудитория Восточной Сибири и Дальнего Востока, как и жители Самарской области, тяготеет к рок-музыке, в то время как в Центральной Сибири жители хорошо воспринимают шансон, поп-музыку и «пацанский рэп». Соседние Татарстан и Башкортостан отличаются своей самобытной локальной сценой на местных диалектах. В южных регионах страны предпочитают танцевальные жанры с элементами хип-хопа. Наиболее популярным же в России жанром является поп-музыка.

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