Жители Самарской области могут создать логотип Международной выставки ″Россия″ для своего региона

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Сегодня, 26 сентября, на сайте Международной выставки-форума ″Россия″ (russia.ru) начинается региональное голосование. Собрать свой вариант логотипа можно в разделе «Создаём вместе». Первые промежуточные итоги голосования по регионам будут подведены через 2 недели.



В преддверии Международной выставки-форума ″Россия″ организаторы решили предложить субъектам РФ выбрать понравившееся сочетание букв логотипа мероприятия. Наиболее популярную среди своих земляков версию сочетания букв в логотипе регионы смогут использовать при подготовке к Выставке.



Логотип Выставки ″Россия″ является динамичным и предполагает возможность использования комбинаций букв различных шрифтов. В концепции фирменного стиля учтены шесть исторических периодов России: правление Князя Владимира, Великое княжество, Царство Русское, Российская Империя, СССР и Российская Федерация. Эволюция форм шрифта отражает развитие культуры страны.

«Каждый регион нашей огромной страны уникален по-своему. Вместе они создают неповторимый образ России, объединяя множество народов, культур, традиций и достижений. И теперь каждый россиянин может отразить самобытность и культурный код своего родного региона создав уникальный логотип «Россия» своего региона», – говорит генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений "Россия"» Наталья Виртуозова.



Для участия в игре «Создаем вместе» пользователю необходимо пройти авторизацию через свой аккаунт в социальных сетях или по адресу электронной почты. Свой вариант можно сохранить, скачав файл в формате png.



Международная выставка-форум ″Россия″ начнет работу на территории ВДНХ уже через 38 дней – 4 ноября 2023 года –и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетители выставки смогут увидеть экспозиции ведущих федеральных ведомств, корпораций, общественных организаций, а также выставки 89-ти регионов России, в том числе Самарской области. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в рамках подготовки к выставке разработана концепция выставочной экспозиции нашего региона. Проект регионального стенда включает достижения Самарской области в различных сферах: науке, образовании, спорте, медицине, промышленности, транспорте, IT технологиях, культуре и искусстве туризме и др. Также в рамках выставки каждый субъект страны проведет «День Региона» – цикл мероприятий, которые наиболее полно, ярко, креативно и интересно расскажут гостям выставки о ключевых достижениях регионов. День Самарской области запланирован на 30 ноября 2023 года.

Фото: департамент информационной политики СО