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Жители Самарской области могут присоединиться к трехдневному просветительскому марафону «Новое Знание»

20 мая 2021 18:55
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На всероссийском марафоне выступит соучредитель компании Apple.

Жители Самарской области могут присоединиться к трехдневному просветительскому марафону «Новое Знание» с 20 по 22 мая. Онлайн-трансляция форума доступна по ссылке (https://marathon.znanierussia.ru/?utm_source=partner&utm_medium=post&utm_campaign=znanierussia). Со своими лекциями выступит более 150 спикеров, среди которых Владимир Познер и Дмитрий Песков, организаторы анонсировали также выступление Илона Маска.

В первый день в марафоне выступили «звездные» спикеры из разных сфер - от нейробиологов и специалистов по искусственному интеллекту до кинорежиссеров и именитых журналистов. Состоялись лекции Татьяны Черниговской, Тимура Бекмамбетова,  Владимира Пирожкова, Вячеслава Муругова, Владимира Познера, Владимира Соловьева, Андрея Курпатова и многих других.

21 мая запланированы выступления ведущих политиков России. Так, пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков подготовил лекцию на тему «FakeNews vs Чистое знание», а министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет открытый-урок дискуссию «Актуальные уроки международных отношений». Мэр Москвы Сергей Собянин расскажет об урбанистике современной столицы. В 16:00 начнется его лекция «Мегаполисы как основа развития современной цивилизации», где Сергей Семенович затронет опыт Москвы и других городов в противодействии пандемии COVID-19.

В субботу, в 18:00, с лекцией выступит Стив Возняк – изобретатель, инженер-электронщик и программист, соучредитель компании Apple Computer. Его лекция «Заменит ли искусственный интеллект человеческий разум?» расскажет о новейших разработках и перспективах компании Apple, а также об их сотрудничестве с различными государствами. 

Марафон продлится до 22 мая включительно. На сайте можно посмотреть прошедшие лекции и ознакомиться с полной программой главной образовательной площадки страны.

 

Теги: марафон Новое Знание

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