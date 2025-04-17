Жители Самарской области могут посетить Всероссийскую ярмарку трудоустройства

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18 апреля стартует региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Более 17 тысяч работодателей представят свыше 370 тысяч вакантных предложений для соискателей. Ярмарка пройдет более чем на 2000 площадках по всей стране, в нашем регионе будут работать 3 площадки.

В 2024 году по итогам ярмарки успешно трудоустроились свыше 140 тыс. человек. Не упустите свой шанс найти работу мечты.

С полной программой мероприятий, адресами и графиком работы консультационных пунктов можно ознакомиться на портале «Работа России» – https://trudvsem.ru/yarmarka2025