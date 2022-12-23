Жители Самарской области: 2022 год был годом преодоления

150

В конце декабря традиционно принято подводить итоги уходящего года и строить планы на будущий. Каждый из нас это делает мысленно в хлопотах о предстоящем празднике, кто-то записывает в дневник или делает пост в социальных сетях. В преддверии Нового года корреспонденты вышли на улицы Самары и узнали мнение людей о 2022, сообщает ЦУР.



Большинство тех, с кем мы разговаривали, считают, что 2022 год был очень непростым, и с этим трудно не согласиться. Россия начала специальную военную операцию, подверглась санкциям со стороны европейских стран и США, продолжая при этом бороться с пандемией коронавирусной инфекции. Но, несмотря на все сложности, все вместе мы справились. Российская экономика самодостаточна, а создаваемый Западом кризис стал стимулом для развития отечественного производства.

Самарские ученые трудятся над новейшими технологиями и разработками. В 2022 году им удалось создать несколько десятков современных решений для здравоохранения, космоса, промышленного производства. Преобразились села и города: в Самарской области появились новые парки, скверы, велодорожки, детские и спортивные площадки. Более 700 км дорог привели в порядок — это абсолютный рекорд за последние десятилетия. 11 сельских Домов культуры капитально ремонтируют, 6 муниципальных библиотек переоснащены по модельному стандарту. И это короткий список того, что сделано.

Но у каждого человека есть и свой. Алексей - предприниматель из Сызрани, в этом году благодаря поддержке государства ему удалось расширить свое небольшое семейное предприятие.

«Весной, признаюсь, было страшновато. Не было понимания, как жить дальше, потому что не было видения даже ближайшего будущего. Но потом я стал себя чувствовать увереннее. Помощь государства очень помогла, мы смогли не упасть и начать двигаться дальше. Трудности мы преодолели», - рассказал Алексей в интервью.

Пенсионерка Светлана Викторовна из Самары внимательно следит за ходом специальной военной операции, переживает все события, как личные и уверена, что 2022 год, хоть и был тяжелым, позволил России стать сильнее.

«Я горжусь страной, в которой мне было суждено родиться и жить. Конечно, год тяжелый, очень тяжелый. Нашим мужчинам опять пришлось воевать. Очень страшно, что нацизм, с которым бился мой отец, поднял голову. Верю ли в победу над ним? Конечно, у нас, у нашей России другого пути нет, мы сможем», - поделилась она мнением.

У жительницы Самары Анастасии двое детей. Ее муж был призван в рамках частичной мобилизации. Женщина очень волнуется за него и также говорит, что уходящий год принес очень много тревог. Тем не менее, Анастасия видит позитивные изменения, произошедшие в Самарской области.

«2022 год не был самым плохим, мы, например, смогли приобрести собственное жилье, лучше того, которое у нас было. Рядом парк благоустроили, гуляем там с детьми, - говорит Анастасия. - Я надеюсь на лучший 2023 год, который принесет нам мир и спокойствие. Супруг ни минуты не сомневался и не колебался, когда был призван, я, конечно, очень переживала, сейчас более спокойна. Смотрю все новости, жду вестей от Сережи».

11-классник Андрей приехал в Самару из Жигулевска, чтобы посетить музей «Самара космическая», возле него наш корреспондент и задал будущему выпускнику вопрос об итогах года.

«У меня был отличный год. Я начал серьезно готовиться к поступлению в вуз и заставил себя заняться спортом – бегаю по нашей новой набережной. Очень нравится. Там раньше толком ничего и не было, а сейчас отличная площадка. В школу привезли новое оборудование, что тоже неплохо. А родители сделали мне подарок, о котором я очень мечтал – купили классный спортивный велосипед. Все лето гонял, так что для меня 2022 – хороший», - считает Андрей.