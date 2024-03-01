Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году уже в четвертый раз состоится Всероссийское голосование за объекты благоустройства.
Жители губернии смогут проголосовать за благоустройство своих городов 15-17 марта
В этом году ему исполнился 31 год.
СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области отмечает день образования отряда
В Самаре ночью -10, -12°С, днем -1, -3°С.
2 марта в Самарской области местами туман, изморозь, ночью до -16°С, днем до -5°С
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара» информируют жителей города о ремонтно-профилактических работах на неделю
Завершили Штаб прикладными мастер-классами от «РКС-Самара»: гости собирали мозаику из плитки, создавали деревянные фигурки и расписывали крышки от колодцев.
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству, которому в этом году исполнилось 10 лет
Самарскую область представляли 2 спортсменки, члены сборной команды региона по спорту ЛИН Софья Алешина и Мария Сафронова.
В Челябинске состоялись всероссийские соревнования по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями
Бронзовый призер «Кибердром.2023» - команда ОДК-Кузнецов вновь борется за победу во всероссийских соревнованиях по управлению беспилотниками.
Команда ОДК-Кузнецов успешно выступила в четвертьфинале соревнований «Кибердром.2024»
4 марта пройдёт Информационный марафон для студентов самарских ссузов. По окончании инфомарафона будет проведена жеребьёвка!
«Веснушка – 2024» идёт в регионе полным ходом
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.84
-1.03
EUR 98.54
-0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Карелии прошло первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Ветераны полиции и Российской Армии региона провели уроки мужества для школьников
Лауреаты Грушинских фестивалей выступят в гала-концерте Всероссийского слета бардовского движения на выставке «Россия»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители губернии смогут проголосовать за благоустройство своих городов 15-17 марта

1 марта 2024 15:57
62
В этом году уже в четвертый раз состоится Всероссийское голосование за объекты благоустройства.

В этом году уже в четвертый раз состоится Всероссийское голосование за объекты благоустройства.

Как отметил в послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин, соавторами планов развития городов и посёлков должны стать их жители. «Надо активно использовать механизмы, когда граждане сами определяют, на какие объекты, на решение каких проблем нужно выделить деньги в первую очередь», - подчеркнул Президент.

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Самарской области с 2019 по 2023 года благоустроено 790 общественных и 1586 дворовых территорий. В этом году работы по обновлению начнутся на 122 общественных пространствах и в 232 дворах.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, к развитию территории в регионе подходят комплексно, не забывая как о крупных городах, так и об отдалённых районах. «За всеми этими цифрами главное – активные и неравнодушные люди, которых приглашаем к участию на всех этапах реализации. Не оставайтесь в стороне, участвуйте в изменениях во благо нашей области, которую вместе сделаем ещё краше», - отметил Дмитрий Азаров.

В Самарской области рейтинговым голосованием будут охвачены 12 муниципалитетов: города Самара, Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Отрадный, Жигулевск, Отрадный, Похвистнево, Сызрань, поселки городского типа Безенчук и Смышляевка. Всего на выбор представят 101 территорию. Набравшие наибольшее количество голосов объекты будут благоустроены в 2025 году.

Таким образом, обновление городов и сел становится адресным. Люди получают то, что считают нужным. Поэтому у каждого есть шанс повлиять на преображение своего любимого места отдыха. Отдать свой голос за тот или иной сквер, парк, площадь, бульвар можно уже в дни выборов Президента России – с 15 по 17 марта в пунктах голосования. Их адреса легко узнать на сайте национальныепроекты.рф/благоустрой или отсканировав QR-код на фото.

Проголосовать может любой желающий с 14 лет. Помогать жителям с выбором проектов будут волонтеры. Они расскажут о Всероссийском голосовании и продемонстрируют проекты, вынесенные на голосование в конкретном населенном пункте.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этом году ему исполнился 31 год.
01 марта 2024, 15:46
СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области отмечает день образования отряда
В этом году ему исполнился 31 год. Общество
6
В Самаре ночью -10, -12°С, днем -1, -3°С.
01 марта 2024, 15:36
2 марта в Самарской области местами туман, изморозь, ночью до -16°С, днем до -5°С
В Самаре ночью -10, -12°С, днем -1, -3°С. Экология
26
Бронзовый призер «Кибердром.2023» - команда ОДК-Кузнецов вновь борется за победу во всероссийских соревнованиях по управлению беспилотниками.
01 марта 2024, 14:54
Команда ОДК-Кузнецов успешно выступила в четвертьфинале соревнований «Кибердром.2024»
Бронзовый призер «Кибердром.2023» - команда ОДК-Кузнецов вновь борется за победу во всероссийских соревнованиях по управлению беспилотниками. Новости компаний
143
В центре внимания
В Самарской области назначен начальник Управления Росгвардии
1 марта 2024  13:51
В Самарской области назначен начальник Управления Росгвардии
166
В Самарской области семьи с детьми получают поддержку государства
1 марта 2024  13:14
В Самарской области семьи с детьми получают поддержку государства
153
Россиян в начале весны ждет короткая рабочая неделя
1 марта 2024  10:29
Россиян в начале весны ждет короткая рабочая неделя
199
Дмитрий Азаров подчеркнул: выступление Президента было очень содержательным — в нем невозможно выделить более или менее важные тезисы.  
29 февраля 2024  19:14
Дмитрий Азаров принял участие в церемонии оглашения Послания Президента к Федеральному Собранию
511
Обсудили вопросы контроля проектов и помощи участникам СВО.
29 февраля 2024  14:17
Дмитрий Азаров провел заседание Общественной палаты Самарской области
566
Весь список