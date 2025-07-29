Жителей Самары приглашаются к участию во Всероссийской премии «Предприниматель года»

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Представителей бизнеса из Самары приглашают принять участие в ежегодной Всероссийской премии «Предприниматель года» в 2025 году. Она направлена на продвижение региональных брендов и продукции, а также системную поддержку малого и среднего предпринимательства.



В 2025 году премию будут вручать по 29 номинациям, в том числе новым: «Консалтинг», «Креативная индустрия», «СМИ», «Беспилотные системы», «Развитие внутреннего туризма», а также двум специальным - «Прорыв года» и «Бизнес от сердца». Принять участие могут индивидуальные предприниматели, владельцы компаний, управляющие директора. Кроме этого, есть номинация для самозанятых. Все поданные заявки публикуются на сайте проекта http://предпринимательгода.рф/participants.



Итоги премии подведут в Москве в апреле 2026 года. По традиции, награждение лауреатов проведут известные предприниматели, руководители государственных структур и институтов развития в направлении экономики и развития бизнеса.



Подробная информация о премии и условиях участия размещена на официальном сайте http://предпринимательгода.рф. Заявки принимаются до 1 октября 2025 года. По вопросам участия можно обращаться на электронную почту info@предпринимательгода.рф или по телефону: +7(910) 519-48-98 (Елена).

Фото: администрация Самары