Жителей Самары приглашают к участию во Всероссийском статистическом диктанте

До 22 октября жители Самары могут принять участие в VIII Всероссийском статистическом диктанте. В этом году он приурочен к 215-летию российской статистики.



Диктант состоит из 15 вопросов в версии для школьников, на которые нужно ответить в течение 40 минут, и из 30 вопросов для взрослых - им на выполнение дается 60 минут. Ежегодный просветительский проект Росстата призван проверить и повысить уровень статистической грамотности россиян, сформировать устойчивые навыки работы с цифрами и развить способность анализировать данные.



Отметим, в 2025 году диктант впервые прошел в двух форматах - школьном и взрослом. Всего в прошлом году в проекте приняли участие более 97 тысяч россиян. Акция соответствует Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года.



Пройти онлайн-тестирование можно до 22 октября в любое удобное время на сайте проекта https://sd.rosstat.gov.ru/