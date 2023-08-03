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Жителей Самарской области в возрасте от 18 до 30 лет приглашают принять участие в форуме «Курс молодого бойца. Информационный фронт»

3 августа 2023 20:58
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Жителей Самарской области в возрасте от 18 до 30 лет приглашают принять участие в форуме «Курс молодого бойца. Информационный фронт»

Жителей Самарской области в возрасте от 18 до 30 лет, занимающихся созданием просветительского информационного контента в сети «Интернет», приглашают принять участие во Всероссийском историко-просветительском форуме Российского военно-исторического общества (РВИО) «Курс молодого бойца. Информационный фронт», который пройдет с 11 по 15 октября в Волгоградской области при поддержке Минпросвещения России в рамках национального проекта «Образование».

Всероссийский историко-просветительский форум «Курс молодого бойца. Информационный фронт» – мероприятие РВИО (https://vk.com/rvio_ru), в рамках которого пройдут образовательные лекции, практикумы, мастер-классы, спортивные состязания, а также досуговая программа.

Спикерами образовательного блока выступят известные историки, общественные деятели, а также блогеры, журналисты, информационные аналитики, признанные как российским, так и международным сообществом: Дмитрий Пучков, Михаил Онуфриенко, Егор Яковлев, Трофим Татаренков, а также специалисты компании «ВКонтакте», медиагруппы «Комсомольская правда» и многие другие.

Эксперты научат участников работе с информацией, формированию личного контента, эксклюзивному освещению информационных поводов в социальных сетях, способам борьбы с фейками, расскажут об особенностях профессиональной журналистики, примут участие в дискуссиях о прошлом и будущем России.

Также участников мероприятия ждет работа над личными страницами совместно с экспертами, которые могут быть поддержаны последними уже в текущем году!

Напомним, в ноябре прошлого года Самарская область принимала третий тематический форум «История для будущего. Информационный фронт» Приволжского федерального округа, организованный Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства просвещения РФ. Участниками самарского форума стали более 1100 человек – школьники, студенты, молодежь. Среди ведущих спикеров были: Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, Член Центрального Совета РВИО Александр Хинштейн, исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, военный корреспондент Николай Долгачев журналисты, военные эксперты Юрий Подоляка и Михаил Онуфриенко, российский блогер, писатель, публицист Дмитрий Пучков и многие другие. 

Для регистрации на форум «Курс молодого бойца. Информационный фронт» необходимо зайти на сайт АИС «Молодежь России»: (https://myrosmol.ru), зарегистрироваться на сайте/войти в уже имеющийся личный кабинет. После перехода в личный кабинет пользователю откроется список мероприятий, доступных для участия, необходимо найти мероприятие «Всероссийский историко-просветительский форум «Курс молодого бойца. Информационный фронт» и нажать «Подробнее», после чего кликнуть на форму для заполнения потенциального участника. Регистрация продлится до 10.09.2023 г.

Участниками форума могут стать граждане Российской Федерации от 18 до 30 лет, в рамках заявленной формы потенциального участника необходимо заполнить все имеющиеся поля. В случае прохождения отбора участникам будут оплачены проезд, проживание и питание.

Теги: Акценты

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