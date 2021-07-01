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Жителей Самарской области признали самыми большими фанатами облачных хранилищ в Поволжье

1 июля 2021 13:05
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Жителей Самарской области признали самыми большими фанатами облачных хранилищ в Поволжье

Жители Поволжья стали активнее пользоваться облачными хранилищами данных. Специалисты оператора посчитали, что с января по июнь 2021 года абоненты МегаФона прокачали 3,7 Петабайт интернет-трафика, пользуясь облачными сервисами, что на 20% больше, чем в прошлом году. Самым популярным сервисом признан icloud, а наиболее активными посетителями облаков - жителей Самарской области. 

Стопки дисков и флэш-карт сменили облачные хранилища. За первые 6 месяцев года клиенты компании, израсходовали в облаках 3,7 Петабайт интернет-трафика, сохраняя и делясь данными с коллегами и друзьями. Этой информации хватит, чтобы заполнить почти 5 тысяч дисков СD-RW высотой в 5 метров и весом 50 кг. 

В прошлом году жители Приволжья чаше всего использовали Yandex disk, потратив на это 44% трафика, Google Диск (24%), icloud (16%), облако Mail (10%) и OneDrive (1,5%).  Часть клиентов для облачных вычислений онлайн-бизнеса использовала Alibaba Cloud.

В 2021 году приоритеты поменялись:

  • icloud с 37% хостинг-трафика;
  • Google Диск (25%);
  • Yandex Disk (17%);
  • Mail (13%);
  • OneDrive (3%). 

Оставшийся трафик распределен между MediaFire, Samsung Cloud и Dropbox. Сюда же входит и файлообменник MEGA, позволяющий особо осторожным пользователям передавать друг другу файлы в зашифрованном виде.

IT-специалисты Поволжья для работы предпочитают GitHub — крупнейший сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Бесплатная передача фильмов и телесериалов у пользователей в основном проходит через Putlocker. Помимо популярных серверов для хранения домашних и рабочих архивов, часть клиентв МегаФона  предусмотрительно применяют сервисы CrashPlan, предназначенные для резервного копирования данных различных операционных систем.  

В тройку самых активных пользователей облаков Поволжья входят Самарская область (887 Терабайт), Татарстан (514 Терабайта) и Нижний Новгород (476 Терабайт).

Выгружают контент из хранилищ чаще всего жители Ульяновской области, трафик скачивания здесь превышает трафик загрузки на 43%. 

Теги: облачные хранилища соцопрос

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