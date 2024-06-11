Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»

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10 июня по всей стране стартовала ежегодная акция «Свеча памяти» благотворительного фонда «Память поколений». До 22 июня – Дня памяти и скорби – каждый желающий может зажечь виртуальную свечу на сайте деньпамяти .р ф в память о героях Великой Отечественной войны.

22 июня 83 года назад жизнь почти 200 млн человек разделилась на «до и после» – началась Великая Отечественная война. Ежегодно в этот день по всей стране чтят память тех, кто сохранил мир на земле, одержав Великую Победу в самой кровопролитной войне в истории. Пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы!

Вместе со свечой на сайте благотворительного фонда «Память поколений» можно сделать пожертвование в поддержку ветеранов. Все собранные средства будут направлены на современные слуховые аппараты, помощь сиделок, медицинские кровати, коляски и другую необходимую медицинскую помощь.

В прошлом году участники онлайн-акции «Свеча памяти» зажгли 537 116 виртуальных свечей и пожертвовали 1 479 460 рублей на помощь ветеранам.

Также на сайте акции размещено более 60 видеоинтервью. В них – воспоминания фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей.