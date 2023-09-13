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Жителей Самарской области предупредили о тумане

13 сентября 2023 09:15
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Жителей Самарской области предупредили о тумане

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: "Объявлен желтый уровень опасности. Утром 13.09.2023 местами в Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее".

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее.

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