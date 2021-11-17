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Житель Самары осужден за воровство крышек люков теплосетей

17 ноября 2021 19:31
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Житель Самары приговорен к наказанию в виде 1 года и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Мировым судьей Советского судебного района Самары вынесен приговор в отношении гражданина, похитившего 12 крышек люков тепловых камер «Предприятия тепловых сетей» (филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»). За совершение преступлений по ч.1 ст.158 УК РФ («Кража») житель областной столицы приговорен к наказанию в виде 1 года и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, в феврале-апреле 2021 года осужденный регулярно совершал кражи крышек люков теплосетей в Советском районе города. Ущерб энергокомпании оценивается в почти 40 тысяч рублей.

«Противоправные действия нарушителей создают аварийные ситуации на дорогах, а также представляют угрозу жизни и здоровья для жителей города, особенно детей. Благодаря тесному взаимодействию с правоохранителями, по нашим обращениям в этом году уже возбуждено 26 уголовных дел и всех злоумышленников ждет неотвратимое наказание», - отметил заместитель директора филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по безопасности Игорь Никитин.

Служба безопасности энергокомпании напоминает, что кража крышек люков сетей тепло-, водоснабжения и канализации уголовно наказуемое деяние. Информацию о хищениях с объектов коммуникаций ресурсоснабжающих организаций необходимо сообщать в правоохранительные органы. Сведения об открытых колодцах энергетики принимают круглосуточно через интернет-приемную «ПТС» teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.

Теги: Т ПЛЮС

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