Житель Кинеля перевел мошенникам более 100 000 рублей

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В один из выходных дней машинисту электровоза одной из транспортных компаний начали поступать настойчивые звонки на сотовый телефон. Мужской голос довольно убедительно произнес, что является его персональным менеджером финансовой организации и что на его имя в данный момент оформляются кредиты и для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить денежный займ и перевести полученные средства на "безопасный счет".

Действуя по инструкциям неизвестного, машинист, не раздумывая, перевел на указанные им расчетные счета более 100 000 рублей. Через некоторое время мужчина решил проверить баланс в мобильном приложении и не обнаружив там «спасенных» средств, обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.