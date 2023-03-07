«Женщина года»: начальник отделения судебных приставов Сызрани стала лауреатом ежегодной премии

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Наступивший год стал для Светланы Евгеньевны Шуевой знаковым. В январе на ее кителе засияла медаль «Ветеран Федеральной службы судебных приставов». А недавно копилку ее наград дополнило новое звание, которое в полной мере отражает отношение нашей героини к Службе, к долгу. По итогам проведения ежегодной премии «Женщина года» начальник отделения судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района признана лауреатом в номинации «Женщина-руководитель».

Светлана Евгеньевна служит в органах принудительного исполнения с 2002 года. С того времени женщина руководствуется простым правилом – какой-бы не была работа, всегда важен конечный результат, полученный с максимальными усилиями. Светлана Евгеньевна поступила на службу судебным приставом, через два года была назначена на должность заместителя начальника отделения. В ней гармонично сочетаются требовательность и отзывчивость, профессионализм и жизненный опыт, рассудительность и индивидуальный подход к каждому обратившемуся гражданину.

При колоссальной загруженности Светлана Евгеньевна счастливая мама и жена. «Семья – моя главная поддержка и опора», – говорит женщина. Гордость семьи – дочь Елизавета, окончившая в прошлом году университет с красным дипломом.

За добросовестную службу Светлана Евгеньевна награждена медалью «За службу» II и III степени, медалью «Ветеран Федеральной службы судебных приставов», сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области