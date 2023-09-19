Жена Алексея Янина сообщила о смерти актера

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Артист театра и кино Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет. Об этом во вторник, 19 сентября, «Известиям» сообщила его супруга Дарья.

«Да, к сожалению да, сегодня. Я получила информацию от заведующего реанимацией», — сказала она.

Российский академический Молодежный театр (РАМТ), где служил актер, выразил родным Янина соболезнования.

Последние восемь лет Янин боролся с последствиями инсульта и проблемами кровоснабжения головного мозга, сообщает Telegram-канал Mash.

Алексей Янин родился 14 марта 1983 года. В 2004 году окончил Театральное училище им. Щепкина, в том же году начал работу в РАМТе. Актер снялся более чем в 20 картинах. Среди его киноработ — «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Студенты».

Фото: РАМТ