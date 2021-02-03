Железнодорожники провели акцию «Внимание, переезд!» на станции Водинская

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Акция, направленная на привлечение внимания водителей к проблеме нарушения правил дорожного движения, прошла на одном из самых оживленных железнодорожных переездов – 168км ПК 10 перегона Старосемейкино – Водинская.

В ходе мероприятия работники Куйбышевской железной дороги совместно с представителями ГИБДД Красноярского района напомнили водителям о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Железнодорожники обратили внимание автомобилистов на то, что нарушение ПДД может стоить жизни как самого водителя, так и пассажиров автомобиля и поезда, а также членов локомотивных бригад. Водителям вручили информационные памятки о порядке пересечения железнодорожных путей и тематические сувениры.

Учитывая сложную эпидемическую ситуацию, участники акции использовали средства индивидуальной защиты, соблюдали социальную дистанцию при общении с автомобилистами.

Основная причина ДТП – нарушение водителями правил дорожного движения. В частности, объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов.

Так, с начала 2021 года на железнодорожных переездах Куйбышевской магистрали зафиксировано 22 нарушения ПДД (в 2020 году – 27), допущено четыре столкновения с железнодорожным подвижным составом (в 2020 году – 1).

Работники Куйбышевской железной дороги призывают всех водителей быть предельно внимательными при пересечении железнодорожных переездов, передает пресс-служба КбшЖД.