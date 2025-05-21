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«Земля спорта»: муниципальный этап Всероссийского марафона прошел в Безенчукском районе

21 мая 2025 22:49
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Всероссийский марафон «Земля спорта» – это масштабный спортивный фестиваль, который проходит в малых городах и селах, превращая их в площадки для новых достижений.

Очередной муниципальный этап Всероссийского марафона «З емля спорта» прошел в Безенчукском районе Самарской области.

Участники соревновались в различных дисциплинах: кросс на дистанции от 500 м до 2 км, гиревой спорт в разных весовых категориях. Победители муниципального этапа направятся на региональный.

Всероссийский марафон «Земля спорта» – это масштабный спортивный фестиваль, который проходит в малых городах и селах, превращая их в площадки для новых достижений.

Проект дает шанс каждому жителю российской глубинки реализовать свой спортивный потенциал. Участники всех возрастов и уровней спортивной подготовки выбирают дисциплины по душе. По замыслу проекта, спорт должен быть доступен каждому, даже в самом отдаленном уголке страны.

Организатором всероссийского марафона здорового образа жизни выступает министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Он проводится в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Его главная цель — объединить совершенно разных людей в стремлении заниматься физкультурой и спортом, поддерживать здоровый образ жизни и предоставлять для этого все необходимые условия, включая развитие инфраструктуры.

«Земля спорта» — это хорошее настроение, невероятное количество улыбок, отличная физическая форма, новые знакомства и, конечно же, рекорды. С каждым годом в марафоне участвуют все больше регионов, спортсменов и болельщиков. В 2023 году участие в марафоне приняли 11,5 тысяч человек из 39 регионов России, а в 2024 году — уже более 13 тысяч человек», — рассказала Лейли Мифтахова, руководитель управления малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

В числе участников марафона «Земля спорта – 2025» – победители и призеры первенства мира по гиревому спорту 2025 года среди юношей и девушек. Соревнования проходили с 26 по 29 апреля в городе Ханабад (Республика Узбекистан). Награды привезли в Безенчук Максим Миллер, Виктория Кошелева, Дарина Федосеева, Михаил Микряков.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев всегда акцентирует внимание на том, что развитие массового спорта — это «магистральное направление» работы областного правительства, напрямую влияющее на качество и продолжительность жизни.

В Самарской области стать участником отборочных состязаний сможет каждый желающий. Уже в июне спортсмены встретятся на региональном этапе, где будут бороться за право представлять Самарскую область на всероссийском этапе.

 

Фото:   минсельхоз Самарской области

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