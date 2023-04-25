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Завершены концертные программы "Веснушки - 2023"

25 апреля 2023 15:29
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24 апреля с заключительной концертной программой в рамках Фестиваля «Веснушка – 2023» выступили студенты Самарского областного училища культуры.

24 апреля с заключительной концертной программой в рамках Фестиваля «Веснушка – 2023» выступили студенты Самарского областного училища культуры.

Фестиваль «Веснушка» на финишной прямой! В этом году профессиональные образовательные организации представили рекордное количество концертных программ. Многие впервые участвовали в фестивале в таком формате, в том числе и Самарское областное училище культуры.

На заключительном концерте студенты показали всё лучшее, что есть в «Веснушке»! Конферанс здесь самый необычный за фестиваль: вместо говорящих актёров на сцене мимы. Также на сцене прекрасные танцевальные, вокальные и театральные номера в исполнении творческих коллективов училища. Среди таких номеров и художественное слово «Сашка, послушай», прочитанное студенткой 4 курса Глафирой Сылкиной.

«Фестиваль прошёл хорошо, эмоции положительные! К своему выступлению я готовилась довольно долго и не зря – получила лауреатство. Такие творческие фестивали – возможность показать себя, попробовать себя в новой деятельности или укрепить в старой», - поделилась своими впечатлениями Глафира.

В фестивале наряду с крупными городами Самарской губернии принимают участие и сёла. В этом году среди представляющих свои концертные программы можно найти колледжи и техникумы Тольятти, Отрадного и Нефтегорска. Впервые в фестивале участвуют сразу 3 профессиональные образовательные организации города Сызрань.

2023 год привнёс много нового в Фестиваль «Веснушка». Участники всё больше и больше стремятся показать свои таланты. Помимо классических номеров в вокальном, танцевальном и театральном направлениях, на концертах были представлены коллекции «готовые к носке», эквилибристика, клоунада и битбокс!

Концерт Самарского областного училища культуры не смог пропустить и член жюри фестиваля, член союза театральных деятелей РФ, главный режиссер детского театра «Задумка» – Андрей Бершов.

«Есть несколько колледжей, которые ещё пару лет назад выступали впервые в своих актовых залах. Они только начинали свой творческий путь. На тот момент у них практически ничего не было. Сейчас я вижу: костюмы, режиссуру, построенные номера в самых разных жанрах, и уже не верю, что это тот же колледж! Ребятам хватило буквально 2 года, чтобы так сильно вырасти».

Фестиваль студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка – 2023» организован Самарским Домом молодежи, Агентством по реализации молодежной политики Самарской области и региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Самарской области. Учредителями фестиваля выступают министерство образования и науки Самарской области и департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара.

Напомним, Фестиваль студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка – 2023» является региональным этапом национального финала Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна», учредителем которой выступает общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».

 

Фото:   СДМ

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