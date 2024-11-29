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Завершен прием заявок на региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье»

29 ноября 2024 18:15
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На участие в VI сезоне подана 171 заявка из 29 муниципальных образований Самарской области.

Завершен прием заявок на региональный этап фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

На участие в VI сезоне подана 171 заявка из 29 муниципальных образований Самарской области. За право называться лучшими будут бороться творческие коллективы из Самары, Жигулевска, Новокуйбышевск, Тольятти, Чапаевска, Октябрьска, Сызрани, Кинеля, Отрадного и муниципальных районов Большечерниговский, Борский, Волжский, Шенталинский, Ставропольский, Нефтегорский, Кошкинский, Сызранский, Сергиевский, Безенчукский, Кинель-Черкасский, Красноармейский, Красноярский, Приволжский, Богатовский, Большеглушицкий, Алексеевский, Хворостянский, Кинельский, Похвистневский.

Все присланные видеоверсии спектаклей отсмотрит профессиональное жюри, которое возглавляет Александр Мальцев, главный режиссер Самарского молодежного драматического театра «Мастерская», председатель жюри Регионального этапа Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»: «Наш фестиваль завоевал авторитет и снова становится исключительной возможностью для юных талантов продемонстрировать и рассказать о своём творчестве, поделиться своими актёрскими и режиссёрскими находками в спектаклях, а также побороться за победу в престижном конкурсе Приволжского федерального округа. Желаю долгих лет фестивалю, успехов всем его участникам, вдохновения и благодарных зрителей!»

В начале декабря эксперты определят участников очного этапа. Итоговый просмотр спектаклей пройдет до 16 декабря, и тогда станут известны имена победителей, призеров и дипломантов регионального этапа фестиваля.

Лауреаты (1 место) в номинациях «Лучший детский спектакль Самарской области», «Лучший молодежный спектакль Самарской области» представят Самарский регион на окружном этапе фестиваля. В течение полугода спектакли – победители, в том числе их видеоверсии, жители Самарского региона смогут увидеть на сценах клубов и многофункциональных культурно- досуговых центров.

Напомним, фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» проходит в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с 2019 года. Участники фестиваля – детские театральные коллективы и студии, а также молодежные театральные коллективы и студии. Самарская область активно участвует в фестивале, коллективы и участники коллективов ежегодно завоевывают призовые места.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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