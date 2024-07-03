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Завершен первый блок обучения слушателей Программы «Время героев», учрежденной Президентом России. Пришло время практики: начинаются стажировки на базе федеральных ведомств и крупнейших госкорпораций России под личным руководством своих высокопоставленных наставников.

В ходе обучения участники познакомились с основами работы на государственной службе и выбрали приоритетное направление для дальнейшего профессионального развития. Первый обучающий модуль был подготовлен Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Следующий этап – стажировка. За каждым из участников будет закреплен наставник, который будет делиться личным опытом и наработками, а также направлять и помогать расти в профессии по линии госслужбы. Среди наставников конкурса: сотрудники администрации Президента, полномочные представители Президента в округах, члены Правительства Российской Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, главы регионов, генеральные директора государственных корпораций.

«Основная цель программы наставничества – оказать поддержку участникам, помочь адаптироваться и реализовать свои способности и таланты в гражданской жизни, передать жизненный и управленческий опыт. Наши ребята – настоящая элита страны, как сказал Президент. И кто, как не действующие управленцы, должны поддержать и наставить их в начале этого большого пути», – отметила заместитель директора Высшей школы государственного управления Президентской академии Мария Костюк.

Программа наставничества нацелена на интенсивное прокачивание профессиональных навыков участников и их личностный рост, поэтому рассчитана на длительное время. С июля по сентябрь пройдут первые стажировки подопечных по месту работы наставника. Они будут заниматься проектной деятельностью и выполнять различные задачи, предполагающие конкретные результаты, которые можно оценить.

«В указе о национальных целях развития России Президент закрепил важность реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности. Программа «Время героев», учрежденная также Президентом Владимиром Путиным, и трек наставничества в ее рамках позволят участникам и ветеранам СВО открыть новые возможности для развития в области госуправления и работы госкорпораций, – подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступающий одним из наставников Программы. – На участие в Программе заявилось порядка 44 тысяч человек. Это настоящие патриоты нашей страны, которые должны получить поддержку от государства».

Напомним, программа «Время героев» стартовала 27 мая 2024 года. Ее цель – подготовить руководителей для органов государственной власти и госкорпораций из числа участников и ветеранов СВО. В первый поток Программы подали заявки 44 тысячи претендентов, из них отобрали 83 человека, имеющих релевантный управленческий опыт и потенциал развития.

Фото пресс-служба проекта «Время героев»