Завершен первый блок обучения слушателей Программы «Время героев»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Аграрии региона смогли получить консультации по агрономии, финансам, землеустройству и экспорту.
Самарские аграрии поделились лучшими разработками: в регионе прошел крупный сельхозфорум
Если автомобиль долгое время стоял на солнце, начинать движение необходимо только после проветривания его салона.
Жара: Госавтоинспекция СО призывает водителей быть аккуратнее на дорогах
Современное УЗИ-оборудование увеличивает доступность диагностики для жителей Жигулевска.
Три стационарных УЗИ-аппарата и один портативный поставлены в Жигулевскую центральную городскую больницу
Еженедельно по поручению врио главы региона руководство Самарской области проводит встречи с представителями бизнеса.
Час с бизнесом: руководство Самарской области проводит встречи с предпринимателями
На берегу реки Самара пройдет областной фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола среди сельских команд "Золотые пески - Богатое"
На берегу реки Самара пройдет областной фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола среди сельских команд "Золотые пески - Богатое"
В Похвистнево горела крыша предприятия
В Похвистнево горела крыша предприятия
самарский производитель нестандартного оборудования улучшает производство
Самарский производитель нестандартного оборудования улучшает производство
Россия приостанавливает участие в ПА ОБСЕ
Россия приостанавливает участие в ПА ОБСЕ
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.99
0.69
EUR 93.69
-0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
6 июля в Музее Модерна в Самаре пройдет бесплатная выставка проекта Volga Classic
Музей Рязанова продолжает летнюю интерактивную программу для детей в Самаре
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Завершен первый блок обучения слушателей Программы «Время героев»

3 июля 2024 11:39
145
Завершен первый блок обучения слушателей Программы «Время героев»

Завершен первый блок обучения слушателей Программы «Время героев», учрежденной Президентом России. Пришло время практики: начинаются стажировки на базе федеральных ведомств и крупнейших госкорпораций России под личным руководством своих высокопоставленных наставников.

 

В ходе обучения участники познакомились с основами работы на государственной службе и выбрали приоритетное направление для дальнейшего профессионального развития. Первый обучающий модуль был подготовлен Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Следующий этап – стажировка. За каждым из участников будет закреплен наставник, который будет делиться личным опытом и наработками, а также направлять и помогать расти в профессии по линии госслужбы. Среди наставников конкурса: сотрудники администрации Президента, полномочные представители Президента в округах, члены Правительства Российской Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, главы регионов, генеральные директора государственных корпораций.

«Основная цель программы наставничества – оказать поддержку участникам, помочь адаптироваться и реализовать свои способности и таланты в гражданской жизни, передать жизненный и управленческий опыт. Наши ребята – настоящая элита страны, как сказал Президент. И кто, как не действующие управленцы, должны поддержать и наставить их в начале этого большого пути», – отметила заместитель директора Высшей школы государственного управления Президентской академии Мария Костюк.

Программа наставничества нацелена на интенсивное прокачивание профессиональных навыков участников и их личностный рост, поэтому рассчитана на длительное время. С июля по сентябрь пройдут первые стажировки подопечных по месту работы наставника. Они будут заниматься проектной деятельностью и выполнять различные задачи, предполагающие конкретные результаты, которые можно оценить.

«В указе о национальных целях развития России Президент закрепил важность реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности. Программа «Время героев», учрежденная также Президентом Владимиром Путиным, и трек наставничества в ее рамках позволят участникам и ветеранам СВО открыть новые возможности для развития в области госуправления и работы госкорпораций, – подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступающий одним из наставников Программы. – На участие в Программе заявилось порядка 44 тысяч человек. Это настоящие патриоты нашей страны, которые должны получить поддержку от государства».

Напомним, программа «Время героев» стартовала 27 мая 2024 года. Ее цель – подготовить руководителей для органов государственной власти и госкорпораций из числа участников и ветеранов СВО. В первый поток Программы подали заявки 44 тысячи претендентов, из них отобрали 83 человека, имеющих релевантный управленческий опыт и потенциал развития.

Фото пресс-служба проекта «Время героев»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Аграрии региона смогли получить консультации по агрономии, финансам, землеустройству и экспорту.
3 июля 2024  14:33
Самарские аграрии поделились лучшими разработками: в регионе прошел крупный сельхозфорум
2
Участок трассы М-5 Урал в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
3 июля 2024  13:22
Участок трассы М-5 Урал в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
128
В Самаре на Мориса Тореза появится еще одна автобусная остановка
2 июля 2024  11:03
В Самаре на Мориса Тореза появится еще одна автобусная остановка
407
В Самаре открылись дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
2 июля 2024  10:51
В Самаре открылись дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
592
В Самаре пройдет фестиваль «На Грушинской волне»
2 июля 2024  09:59
В Самаре пройдет фестиваль «На Грушинской волне»
351
Весь список