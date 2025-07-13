Заряжать смартфон в жару лучше в несколько подходов по 15 минут

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Специалисты дали советы, как обращаться со своим смартфоном в жаркую погоду, чтобы он не вышел из строя и дольше прослужил.

В частности, не стоит оставлять устройство там, где оно может перегреться. Например, под воздействием прямых солнечных лучей.

"Не заряжайте смартфон более чем на 90%", – говорят специалисты компании "Билайн".

Если же приходится использовать режим "быстрой зарядки", то делать это следует в несколько приемов по 10–15 минут, поскольку такой режим ускоряет зарядку за счет экстремальных нагрузок на аккумулятор, кабель и блок питания.

"В жару они могут оказаться критическими для состояния девайса, так что важно давать ему возможность и время стабилизироваться", – отметили специалисты.

В компании также предупредили, что нагревание смартфона приводит к временному отказу некоторых функций, снижает его производительность, усиливает износ компонентов и ускоряет деградацию аккумулятора, передает РИА Новости.

В числе возможных последствий сильного перегрева устройства специалисты назвали искажение цветов дисплея и повреждение процессора, памяти и материнской платы, вздутие и даже возгорание аккумулятора.

В сильную жару также важно меньше расходовать энергию смартфона и обращать внимание на температуру экрана, корпуса и зарядного устройства.

В том случае, если они обжигающе горячие, смартфон выдает ошибку зарядки, начинает странно себя вести или отключается, нужно максимально быстро его остудить, советуют эксперты.

В таком случае его следует отключить от сети, выключить, снять чехол и переместить в прохладное место, лучше даже под вентиляцию, пишет Смотрим.