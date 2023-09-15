Зарегистрироваться на участие в «Кроссе нации» можно дистанционно

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С каждым годом участников Всероссийского дня бега становится все больше и больше. И для того чтобы вам было удобнее, Минспорт России совместно с Минцифры России и ФКУ «ГосТех» запустили новую цифровую услугу на ЕПГУ.



Оформить заявку на участие в «Кроссе нации» можно на портале цифровых сервисов в сфере физической культуры в разделе «Запись на участие в массовых физкультурных мероприятиях».



В Самарской области сервис работает в тестовом режиме. Перед стартом нужно предоставить оригиналы документов и получить номер участника.



Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет 16 сентября в 84 регионах страны в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». В 63 регионе центральный старт пройдет на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена».

Фото: минспорта СО