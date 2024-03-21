Запрещенные предметы не попали в СИЗО-1 УФСИН СО

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В ходе досмотра передачи с медикаментами подследственному А. (обвиняется в распространении наркотиков) от гражданина Э. сотрудники исправительного учреждения обнаружили и изъяли запрещенные предметы. А именно два сотовых телефона.

Примечательно, что запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом. Сотовые телефоны находились внутри тубы с обезболивающим гелем. Они были тщательно упакованы и обмотаны строительным скотчем.

В отношении гражданина Э. составлен протокол об административном правонарушении, который влечет за собой наложение штрафа от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО