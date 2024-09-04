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Заместитель Министра внутренних дел РФ Александр Кравченко с рабочей поездкой посетил Самарскую область

4 сентября 2024 17:32
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Владимир Колокольцев вместе с  Игорем Ивановым провели внезапные проверки организации несения службы сотрудниками полиции, антитеррористической защищенности ведомственных объектов.

По поручению Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева его заместитель генерал-полковник полиции Александр Кравченко посетил Самарскую область.

Заместитель Министра совместно с начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенантом полиции Игорем Ивановым провели внезапные проверки организации несения службы сотрудниками полиции, антитеррористической защищенности ведомственных объектов, осмотрели служебные помещения и ознакомились с условиями работы личного состава  экспертно-криминалистического и кинологического центров, Управления МВД России по городу Самаре, Отделов полиции по Кировскому и Красноглинскому районам УМВД России по городу Самаре, Управления МВД России по городу Тольятти, Отделов полиции по Центральному району и по Автозаводскому району 1 и 2 УМВД России по городу Тольятти.

Заместитель Главы ведомства посетил Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Самарский кадетский корпус Министерства внутренних дел Российской Федерации», где осмотрел материально-техническую базу, учебные кабинеты, жилые помещения и провел рабочее совещание с постоянным составом.

Александр Кравченко и Игорь Иванов возложили цветы к Вечному огню на Мемориальном комплексе, который посвящен памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Также в ходе поездки заместитель Министра провел рабочую встречу с руководителями регионального совета ветеранов, которых поблагодарил за активное участие в наставнической работе.

В завершение рабочей поездки Александр Кравченко принял участие в подведении итогов инспектирования деятельности ГУ МВД России по Самарской области, проведенного комиссией центрального аппарата ведомства. Он довел требования Министра внутренних дел Российской Федерации, предъявляемые к полицейским с учетом проведения специальной военной операции, особое внимание обратил на вопросы профессиональной подготовки и собственной безопасности, обозначил приоритетные направления службы, а также поставил конкретные задачи на ближайший период, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

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