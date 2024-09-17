Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области проведут ярмарки вакансий для горожан
В Самарской области проведут ярмарки вакансий для горожан
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
Житель Самарской области убил знакомого и поджег квартиру
Житель Самарской области убил знакомого и поджег квартиру
Самарский алиментщик лишился автомобиля и отправился на обязательные работы
Самарский алиментщик лишился автомобиля и отправился на обязательные работы
Самарец приговорен к лишению свободы за фиктивную регистрацию иностранцев
Самарец приговорен к лишению свободы за фиктивную регистрацию иностранцев
В Самаре организация задолжала работнику 120 тысяч рублей
В Самаре организация задолжала работнику 120 тысяч рублей
В Софийском соборе Самары состоялся благодарственный молебен в честь иконы "Неопалимая купина"
В Софийском соборе Самары состоялся благодарственный молебен в честь иконы "Неопалимая купина"
Россиянам посоветовали отдохнуть осенью в Жигулевских горах
Россиянам посоветовали отдохнуть осенью в Жигулевских горах
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.14
0.21
EUR 101.28
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Метакубизм и любовь в Самаре: в областной библиотеке пройдёт пролог к фестивалю «Время читать»
Пресс-релиз премьеры спектакля "Антигона" в Самарском театре "Город"
В Самаре пройдет лекция «От космоса до комикса: как «Союзмультфильм» осваивал научную фантастику»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Задел на будущее: состоялась публичная защита концепции Всероссийского форума iВолга 2025 года

17 сентября 2024 11:40
154
Задел на будущее: состоялась публичная защита концепции Всероссийского форума iВолга 2025 года

13 сентября 2024 года Самарская область приняла участие в Отборе площадок проведения всероссийских и окружных форумов Росмолодёжи в 2025 году. Наш регион борется за право вновь провести Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» платформы Росмолодёжь.События.

Один из популярных форумов страны iВолга проходит на территории региона с 2013 года. В 2024 году форум обновился: обрёл статус Всероссийского и объединился с Движением Первых – крупнейшим сообществом детей и молодёжи в стране.

«Форум стал важным центром формирования новых идей и предложений в сфере воспитания, мы предлагаем продолжить данную практику и в следующем году. Смены форума будут созвучны с направлениями Движения Первых, познакомят с действующими флагманскими проектами и другими значимыми программами в этих сферах», – рассказывает директор форума Кристина Гнатюк.
Во время публичной защиты представители дирекции форума рассказали экспертам, что в 2025 году работа будет вестись по трём направлениям: практикоориентированность, формирование общего продукта форума, модели развития Центров Первых, а также создание дополнительных возможностей для самореализации через открытую систему наставничества и площадки по принципу «равный-равному», где у молодых людей появится ещё больше возможностей для развития.

Так, в этом году самые активные из участников форума смогли проявить себя в качестве его организаторов. Впервые действовала Детская Дирекция – помощники из числа детей в каждой службе форума, куда вошли 63 ребёнка в возрасте от 14 до 18 лет. Во время защиты юные организаторы наравне со взрослыми презентовали форум перед конкурсной комиссией.

«Представлять интересы форума на федеральном уровне – очень почётно и волнительно. На форуме мы помогали с ведением социальных сетей iВолги в составе пресс-службы, координировали и курировали участников вместе со Службой заботы, помогали организовывать образовательную и культурную программы форума. Каждый из нас получил ценный опыт и знания, которые помогут ему в жизни», – поделился участник Детской Дирекции форума Александр Кураколов.

Итоги конкурсного отбора площадок для проведения всероссийских и окружных форумов будут известны до конца года. Экспертам предстоит оценить масштаб событий, их социальную значимость для страны, а также уникальность мероприятий и программы.

Напомним, в 2024 году Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» прошёл на Мастрюковских озёрах в Самарской области с 24 июля по 1 августа. В этом году событие побило свой собственный рекорд: более 40 000 человек подали заявку на участие и только 2 000 человек прошли отбор и были приглашены для участия в iВолге. Частью специальных смен форума стали педагоги, вожатые, родители, сотрудники органов и учреждений сферы государственной молодёжной политики и Движения Первых. Ключевая тема форума стала созвучна с объявленным Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи: «На iВолгу всей семьёй».

Организаторами Всероссийского молодёжного форума Движения Первых iВолга платформы Росмолодёжь.События выступают Правительство Самарской области, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых», Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Событие проходит при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Общий грантовый фонд поддержки проектов этого года — 20 млн рублей. 10 млн рублей из них выделены дополнительно из областного бюджета по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева.

Фото: пресс-служба Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга»

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
17 сентября 2024, 13:52
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ. Общество
67
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
17 сентября 2024, 13:09
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
По итогам предыдущих маркет-фестивалей на одной площадке было собрано более 100 региональных участников, представлявших одежду, обувь, различные аксессуары и... Общество
119
в Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
17 сентября 2024, 13:00
В Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
Темпы политических перестановок в Самарской области нарастают с каждым днем. Политика
114
В центре внимания
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
17 сентября 2024  13:52
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
36
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
17 сентября 2024  13:09
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
111
в Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
17 сентября 2024  13:00
В Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
108
Задел на будущее: состоялась публичная защита концепции Всероссийского форума iВолга 2025 года
17 сентября 2024  11:40
Задел на будущее: состоялась публичная защита концепции Всероссийского форума iВолга 2025 года
149
Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки России
17 сентября 2024  11:25
Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки России
217
Весь список