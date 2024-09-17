Задел на будущее: состоялась публичная защита концепции Всероссийского форума iВолга 2025 года

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13 сентября 2024 года Самарская область приняла участие в Отборе площадок проведения всероссийских и окружных форумов Росмолодёжи в 2025 году. Наш регион борется за право вновь провести Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» платформы Росмолодёжь.События.



Один из популярных форумов страны iВолга проходит на территории региона с 2013 года. В 2024 году форум обновился: обрёл статус Всероссийского и объединился с Движением Первых – крупнейшим сообществом детей и молодёжи в стране.



«Форум стал важным центром формирования новых идей и предложений в сфере воспитания, мы предлагаем продолжить данную практику и в следующем году. Смены форума будут созвучны с направлениями Движения Первых, познакомят с действующими флагманскими проектами и другими значимыми программами в этих сферах», – рассказывает директор форума Кристина Гнатюк.

Во время публичной защиты представители дирекции форума рассказали экспертам, что в 2025 году работа будет вестись по трём направлениям: практикоориентированность, формирование общего продукта форума, модели развития Центров Первых, а также создание дополнительных возможностей для самореализации через открытую систему наставничества и площадки по принципу «равный-равному», где у молодых людей появится ещё больше возможностей для развития.



Так, в этом году самые активные из участников форума смогли проявить себя в качестве его организаторов. Впервые действовала Детская Дирекция – помощники из числа детей в каждой службе форума, куда вошли 63 ребёнка в возрасте от 14 до 18 лет. Во время защиты юные организаторы наравне со взрослыми презентовали форум перед конкурсной комиссией.



«Представлять интересы форума на федеральном уровне – очень почётно и волнительно. На форуме мы помогали с ведением социальных сетей iВолги в составе пресс-службы, координировали и курировали участников вместе со Службой заботы, помогали организовывать образовательную и культурную программы форума. Каждый из нас получил ценный опыт и знания, которые помогут ему в жизни», – поделился участник Детской Дирекции форума Александр Кураколов.



Итоги конкурсного отбора площадок для проведения всероссийских и окружных форумов будут известны до конца года. Экспертам предстоит оценить масштаб событий, их социальную значимость для страны, а также уникальность мероприятий и программы.



Напомним, в 2024 году Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» прошёл на Мастрюковских озёрах в Самарской области с 24 июля по 1 августа. В этом году событие побило свой собственный рекорд: более 40 000 человек подали заявку на участие и только 2 000 человек прошли отбор и были приглашены для участия в iВолге. Частью специальных смен форума стали педагоги, вожатые, родители, сотрудники органов и учреждений сферы государственной молодёжной политики и Движения Первых. Ключевая тема форума стала созвучна с объявленным Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи: «На iВолгу всей семьёй».



Организаторами Всероссийского молодёжного форума Движения Первых iВолга платформы Росмолодёжь.События выступают Правительство Самарской области, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых», Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Событие проходит при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.



Общий грантовый фонд поддержки проектов этого года — 20 млн рублей. 10 млн рублей из них выделены дополнительно из областного бюджета по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева.



Фото: пресс-служба Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга»