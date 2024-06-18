За сутки в Самарской области утонули трое

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В МЧС Самарской области сообщили о трех трагичных случаях, которые произошли за первые сутки инедели. Из рек в Самаре и Октябрьске извлекли тела утонувших людей.

В понедельник, 17 июня, в 18:52 в Куйбышевском районе Самары сотрудники Поисково-спасательной службы извлекли из реки Самара погибшего мужчину, личные данные которого еще не установлены. Через несколько часов, в 21:55, из той же реки, но уже в Кировском районе очевидцы достали утонувшего мужчину 1989 года рождения.

18 июня утром, в 08:10, очевидцы обнаружили тело погибшей 68-летней женщины на берегу Волги в Октябрьске, пишет ГТРК-Самара.