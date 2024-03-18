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"За родное - за своё": пятый автомобиль в викторине достался жителю Шенталы

18 марта 2024 17:49
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655 обладателей ценных призов: подведены итоги викторины «За родное – за своё».

17 марта в 21.00 в ходе прямого эфира были подведены итоги самарской областной викторины «За родное – за своё» и определен обладатель пятого главного приза – автомобиля «Лада Веста». Им стал Андрей Валерьевич из Шенталинского района. Мужчина живёт в сельском поселении Старая Шентала и является представителем редкой профессии кузнеца. Он рассказал, что пришёл в центр общественного голосования и принял участие в викторине одним из первых, таким образом, его уникальный номер участвовал в подведении итогов викторины все пять эфиров. 17 марта цифровой барабан рандомным путём, как и 130 остальных номеров-победителей в этом туре, выбрал комбинацию цифр присвоенного Андрею Валерьевичу уникального индивидуального номера, который и стал самым счастливым.

Напомним, на протяжении трёх дней – 15, 16 и 17 марта – в ходе пяти прямых эфиров на ведущих областных телеканалах и в социальных сетях были определены обладатели уникального призового фонда: 5 автомобилей «Лада Веста», 50 поездок на международную выставку-форум «Россия», 100 туров выходного дня по Самарской области и 500 туристических наборов.

Каждый совершеннолетний житель, зарегистрированный и постоянно проживающий на территории Самарской области, мог стать участником викторины «За родное – за своё», которая проходила в рамках одноименной общественно-просветительской акции, реализуемой на территории региона с февраля в течение всего 2024 года.

Счастливыми обладателями новеньких автомобилей «Лада Веста» стали: Антонина Ивановна, жительница Кировского района города Самары; Лала Исмаил Кызы из Сызрани; Вячеслав из посёлка Смышляевка Волжского района и Анна из Тольятти.

За три дня гостями студии стали: Дмитрий Славецкий, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»; Владимир Богатырев, ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королёва, профессор, председатель регионального отделения Российского общества «Знание» в Самарской области; Ольга Воронова, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королёва, директор филиала Российского общества «Знание» в Самарской области;  Егор Макаров, кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета; Михаил Чирков, доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета, член совета Самарского регионального отделения Российского общества «Знание»; Артур Абдрашитов, министр туризма Самаркой области; Виталий Натаров, руководитель Государственного Волжского русского народного хора имени П.М. Милославова; Алла Шахматова, директор Самарского областного художественного музея; Инга Пеннер, автор и ведущая проекта «Неочевидная Самара», фотограф; Денис Бокурадзе, художественный руководитель государственного драматического театра «Грань».

Каждый прямой эфир становился площадкой для дискуссий и интересного диалога, гости обсуждают историю и увлекательные факты из жизни Самарской области, актуальные подходы и новые инструменты в просветительской работе, роль культуры и искусства в вопросах сохранения и популяризации исторического наследия Самарской области и России. В заключение финального эфира, гости студии согласились, что подведены итоги викторины, но общественно-просветительская акция «За родное – за своё», приуроченная к 175-летию со дня основания губернии, продолжается. Впереди новые лекции, встречи, квизы, квесты, интервью и новые интересные факты о Самарской области.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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