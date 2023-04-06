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Несмотря на рост числа природных пожаров, пожарно-спасательные подразделения продолжают ежедневно ликвидировать возгорания в жилых и частных домах, надворных постройках, на дачных участках, и т.д.

За прошедшие сутки в регионе произошло 16 техногенных пожаров.

Горели неэксплуатируемые строения, надворные постройки, дачный дом и др.

Наиболее частая причина пожаров в Самарской области за прошедшие 3 месяца 2023 года - неосторожное обращение с огнем. С начала года зарегистрировано 464 таких пожара, причем 177 из них вызваны неосторожностью при курении.

На втором месте идет нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. С января по март текущего года по этой причине произошел 381 пожар.

И замыкают тройку «лидеров» пожары, произошедшие в результате нарушения правил устройства и эксплуатации печей. По этой причине произошло 124 пожара.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, как предотвратить подобные пожары и избежать их печальных последствий:

не оставляйте открытый огонь – горящие свечи, костер, гриль без присмотра;

никогда не оставляйте непотушенной сигарету, тушите ее только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол или в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты;

не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;

никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;

следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков»;

не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем;

при малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения;

не оставляйте топящуюся печь без присмотра;

регулярно проверяйте вентиляцию;

перед растопкой печи, проверяйте тягу в дымоходе;

не используйте для растопки легковоспламеняющиеся жидкости;

установите дома пожарный извещатель и регулярно проверяйте его работу;

Эти несложные правила позволят сохранить ваше имущество и избежать трагедии!

При возникновении пожара необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101» (все операторы сотовой связи).

Фото: ГУ МЧС СО