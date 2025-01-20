за неправильную утилизацию елки россиянам грозит штраф до 4 тыс. рублей

69

Штраф до 4 тыс. рублей можно получить за неправильную утилизацию новогодней елки. Об этом 20 января «РИА Новости» рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Живая ель относится к крупногабаритным отходам, поэтому выбрасывать ее в контейнер для твердых коммунальных отходов нельзя. Придется заплатить штраф от 2 до 3 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения в течение года — от 3 до 4 тыс. рублей», — сообщил он.

Кошелев отметил, что ель стоит распилить, чтобы выбросить в обычную мусорку, так как по ГОСТ Р 56195-2014 обычный уличный контейнер подходит для утилизации только некрупногабаритных отходов. Он также напомнил об инициативах по сбору елей в крупных городах России, с помощью чего можно не только утилизировать новогоднюю елку правильно, но и помочь природе.

«Ежегодно в крупных городах России создают специализированные пункты, куда можно сдать елку. Их превратят в щепку, которая пойдет для удобрения почвы в парках, или передадут для подстилок и питания животным, например, в зоопарк. Другой способ утилизации, максимально приближенный к натуральному, — это закопать во дворе на даче», — указал Кошелев.

Кроме того, важно не забывать и о способах утилизации искусственных елей, которые производят из ПВХ и резины. Такие материалы почти невозможно переработать, а сами они не разлагаются. Поэтому искусственные елки чаще всего оказываются на полигонах, отметил он, пишут "Известия".