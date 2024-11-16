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За минувшую неделю добровольные пожарные помогли ликвидировать 9 пожаров

16 ноября 2024 17:27
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Наряду с подразделениями федеральной противопожарной службы на пожары часто выезжают добровольные пожарные команды.

Наряду с подразделениями федеральной противопожарной службы на пожары часто выезжают добровольные пожарные команды. Такие объединения чаще встречаются в муниципальных районах, селах и поселках. В связи с территориальной близостью пожарной части к месту происшествия, ДПК подчас раньше подразделений ФПС приезжают на пожар, принимают первый удар на себя.

Так, за прошедшую неделю добровольцы в составе 17 человек и 9 единиц техники в качестве дополнительных сил 9 раз привлекались для тушения пожаров.

Добровольные пожарные команды оказали помощь профессиональным пожарным в тушении частных домов и надворных построек, бань, автомобиля, неэксплуатируемых строений и мусора в городских округах Самара, Октябрьск и муниципальных районах Волжском, Ставропольском, Борском, Сергиевском и Похвистневском.

Благодаря помощи добровольцев все пожары удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

Теги: МЧС Самара

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