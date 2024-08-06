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За курсом доллара следит только каждый пятый житель Самары

6 августа 2024 13:14
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за курсом доллара следит только каждый пятый житель Самары

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

После прекращения торгов долларом США и евро на Московской бирже, курсы американской и европейской валют по отношению к рублю ЦБ РФ определяет, используя банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Во многом на фоне этого интерес к котировкам валют у российских граждан снижается: за курсом доллара следят только 20% экономически активных граждан, за курсом евро — 15%.

И все же мужчины почти в 2 раза чаще женщин интересуются курсами валют, как американской, так и европейской. Жители Самары старше 45 лет — чаще тех, кто моложе.

Горожане ожидают повышения курсов валют к 1 сентября 2024 года: доллар прогнозируется ими на уровне 97,76 руб. (+14% к курсу Центробанка на 2 августа), евро — 106,84 рублей (+15%). Народный прогноз на повышение идет вопреки динамике последних месяцев — с апреля 2024 года наблюдается умеренное снижение курса доллара и евро к рублю.

Время проведения: 29 июля — 2 августа 2024 года

Теги: Опрос

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